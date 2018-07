6-2 il risultato finale per i rossoblù (che hanno così bissato il successo di Coppa Italia) in una partita che vedeva di fronte le due capoliste imbattute del girone A

BELLARIA IGEA MARINA – La Happy Car Samb beach soccer supera nettamente la Lazio nella gara d’esordio, il 20 luglio, dell’ultima tappa della serie A-On a Bellaria Igea Marina e conquista l’aritmetica certezza di partecipare alle finali scudetto di Catania del prossimo mese di agosto. 6-2 il risultato finale per i rossoblù (che hanno così bissato il successo di Coppa Italia) in una partita che vedeva di fronte le due capoliste imbattute del girone A.

Contro Diego Armando Maradona jr. e compagni (che nella tappa precedente aveva sconfitto la corazzata Viareggio) i rossoblù di Oliviero Di Lorenzo hanno subito imposto il proprio gioco, vincendo, convincendo e dando spettacolo con diverse giocate degne di rilievo. Fumogeni rossoblù a inizio partita e squadra subito in gol, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 3-0 con una decisa ipoteca sulla vittoria. Alla fine i marcatori di giornata saranno il “Picho” Moran e il “Pistolero” Franco Palma (doppiette per loro), Di Palma e lo spagnolo Pablo “El Tanke” Perez. Per i laziali sono andati in gol Bernardo e Zagami.

Sabato 21 luglio, alle 17.45, l’attesa sfida contro l’eterna rivale Viareggio per la conquista del primo posto finale nel girone.

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE-LAZIO 6-2 (3-0; 1-1; 2-1)

Reti: 4’pt Di Palma (H), 6’pt Pablo Perez (H), 12’pt Palma (H); 3’st Moran (H), 9’st Bernardo (L); 4’tt Palma (H), 4’tt Moran (H), 12’tt Zagami (L)

Happy Car Sambenedettese: Pastore, Moran, Di Palma, Josep Jr, Ietri, Palma, Pablo Perez, Di Tullio, Addarii, Del Mestre, Chiodi. All: Di Lorenzo

Lazio: Loprieno, Zagami, Fumagalli, Nassim, Flore, Maradona Jr, Benjamin, Pozza, Bernardo, Caretto, Costa, Pedro. All: Della Negra

Arbitri: Bottalico di Bari, Pavone di Forlì, Contrafatto di Catania

