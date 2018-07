VIAREGGIO – Si conclude al nono posto l’avventura in Coppa Italia della Happy Car Samb beach soccer.

Un risultato amarissimo se si considera che i rossoblù escono imbattuti dalla competizione, inficiata dall’errore commesso nella prima giornata quando venne schierato Luca Addarii, che doveva scontare un turno di squalifica ricordo dell’edizione dell’anno passato, vinta contro il Viareggio.

Contro la Lazio i sambenedettesi di mister Di Lorenzo, privi degli infortunati Moran, Del Mestre e Di Tullio, hanno vinto per 6-4 la finale per il nono e decimo posto che curiosamente si disputava tra le capoliste imbattute del girone A del massimo campionato 2018.

L’imprinting sulla vittoria lo ha messo l’italo-brasiliano Gentilini Joseph Junior, che nel primo tempo ha spaccato la partita con una tripletta di pregevole fattura, dimostrando così di meritarsi la convocazione nel collegiale della nazionale azzurra di mister Del Duca che inizierà lunedì. Oltre al “Talentin” sono andati in gol per i rivieraschi Di Palma, Pablo Perez e Ietri, mentre per la Lazio hanno segnato Platania (2), Odel e Benjamin jr.

