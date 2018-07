GYOR (UNGHERIA) – Un’altra giornata con i giovani delle Marche protagonisti ai Campionati Europei under 18 di Gyor, in Ungheria. Nelle batterie dei 400 ostacoli passano il turno entrambe le atlete in gara e si qualificano per le semifinali di sabato 7 luglio, alle ore 18.05. La 17enne Emma Silvestri, che si presenta al via con il pettorale blu da capolista europea stagionale di categoria, si aggiudica il successo parziale con 1’00”58. Per la campionessa italiana della Collection Atletica Sambenedettese, allenata da Anna Mancini e Patrizia Bruni, una prova condotta sempre nelle posizioni di vertice allungando poi nel rettilineo d’arrivo.

Anche la 15enne Angelica Ghergo va avanti con il terzo posto nella sua batteria in 1’01”07. L’osimana del Team Atletica Marche, Cresciuta nell’Atletica Osimo con Emanuele Galassi ma quest’anno seguita da Giorgio Gioacchini, Michele Coppari e Gino Falcetta, parte da una scomoda prima corsia ma non si lascia condizionare e mette a segno una prestazione convincente.

Nella finale del lancio del martello chiude al dodicesimo posto la tricolore di categoria Sara Zuccaro che stavolta non riesce a ripetere la bella gara della qualificazione. Sotto la pioggia e su pedana bagnata, la 17enne dell’Atletica Fabriano allenata dal tecnico Pino Gagliardi apre con un nullo e poi spedisce l’attrezzo a 53.32 per chiudere con 53.71, troppo poco per poter continuare negli ultimi tre lanci che spettano alle prime otto della classifica.

TV E STREAMING Tutte le emozioni e le sfide dei Campionati Europei under 18 di Gyor sono trasmesse da giovedì 5 a domenica 8 in diretta tv sui canali Eurosport (a questo LINK gli orari di programmazione) e in diretta video streaming sul portale Eurovision al seguente indirizzo: http://www.eurovisionsports.tv/eaa/.

