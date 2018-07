Il foglio verrà affisso anche nei locali e contiene gli obblighi dei gestori nonché dei frequentatori dei bar oltre alla scala di sanzioni per le contravvenzioni alle ordinanze, sia per quanto riguarda l’alcol, sia per quanto riguarda l’inquinamento acustico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la politica anti-movida molesta del Comune di San Benedetto che qualche giorno fa ha presentato le misure dell’estate, chiamate “Buona Movida” (CLICCA QUI). Alla presentazione ufficiale delle misure è poi seguita un’ordinanza speciale in vigore per la stagione più calda e movimentata.

In queste ore, poi, da Viale de Gasperi hanno anche stampato un volantino che potremmo definire il “prontuario” alla movida per bar e clienti. Il foglio verrà affisso anche nei locali e contiene gli obblighi dei gestori nonché dei frequentatori dei bar oltre alla scala di sanzioni per le contravvenzioni alle ordinanze, sia per quanto riguarda l’alcol, sia per quanto riguarda l’inquinamento acustico.

