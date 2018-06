PUBBLIREDAZIONALE – Lo chalet di Martinsicuro, a un passo dal biotopo, vi aspetta con i locali completamente rinnovati, tre campi da Beach Tennis e uno da Beach Volley. E non perderti la nuova ed esclusiva vasca idromassaggio!

PUBBLIREDAZIONALE – Vieni a scoprire il “nuovo” Boca Beach: locali completamente rinnovati in vista dell’estate 2018 per lo chalet di Martinsicuro. Situato sul lungomare Europa, a un passo da biotopo, il Boca Beach è l’ideale per godersi il mare senza il caos del centro con un’ampia spiaggia attrezzata e dotata di ogni comfort e attrazione, compresi tre campi da Beach Tennis e uno da Beach Volley, tutti regolamentari.

I fantastici arredi del Boca Beach

Durante il giorno ci si rilassa, si legge, si ascolta musica e si gioca, mentre la sera il Boca Beach continua a stupire con imperdibili serate ed eventi su cui potrete rimanere sempre informati sintonizzandovi sulle pagine Facebook e Instagram.

E poi, siccome anche la pancia vuole la sua parte, al Boca Beach potrete usufruire del ristorante, aperto sia a pranzo che a cena tutti i giorni. Specialità? Ovviamente pesce. E rigorosamente e chilometro zero.

Inoltre lo chalet è aperto per le vostre cene e feste private con la possibilità di riservare la suggestiva terrazza o addirittura l’intero locale con la possibilità di utilizzare la nuovissima e esclusiva vasca idromassaggio installata in giardino.

Venite a provare la vasca idromassaggio!

