GROTTAMMARE – Anche per l’estate 2018, il Museo dell’Illustrazione comica in piazza Kursaal, a Grottammare, sarà sede del Centro IAT di Grottammare, con funzioni di accoglienza e informazione turistica e di promozione culturale.

Il servizio si svolgerà da domani, sabato 16 giugno, a domenica 16 settembre, per un totale di 474 ore di apertura.

Il servizio è garantito dalla ditta Eulalia (già assegnataria della gestione dell’attività di ristorazione adiacente al Museo) per 125 ore e dall’associazione Blow Up per 349 ore, grazie a un contributo regionale di 5 mila euro.

I giorni di apertura sono stabiliti in base all’affluenza turistica media. Il calendario, pertanto, è il seguente: 16-17 giugno (10-13 e 16.30-19.30); dal 23 al 30 giugno (16.30-19.30, sabato e domenica anche 10-13); 1 luglio (10-20 e 21.30-23.30); dal 3 al 13 luglio (16.30-19.30 e 21.30-23.30, sabato e domenica anche 10-13); dal 14 luglio al 2 settembre (10-13 / 16.30-19.30 / 21.30-23.30); 8 e 9 15 e 16 settembre (16.30-19.30). Lunedì chiuso.

