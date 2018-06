Dal 16 giugno al 16 settembre dalle 18 alle 24. Ingresso libero. L’esposizione, partendo da una retrospettiva sul costume e la moda mare, ha come obiettivo quello di far immergere lo spettatore nel clima che si respirava nei centri balneari

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

“Abbronzatissima, Glamour e Arte all’ombra delle Palme” alla Palazzina Azzurra dal 16 giugno al 16 settembre dalle 18 alle 24. Ingresso libero.

L’esposizione, partendo da una retrospettiva sul costume e la moda mare, ha come obiettivo quello di far immergere lo spettatore nel clima che si respirava nei centri balneari attraverso foto, filmati, musiche, affiches, abiti, arredi, oggetti, dipinti, sculture e installazioni che hanno caratterizzato la vita estiva in riviera nel corso del XX secolo.

E’ solo alla fine dell’ottocento, infatti, che le donne iniziarono a fare il bagno in pubblico, indossando abiti più leggeri rispetto a quelli indossati abitualmente, ma comunque coprenti e ingombranti.

L’obiettivo era non esporre il proprio corpo, sia per pudore sia per motivi di classe sociale: solo le donne del popolo erano abbronzate, per via del lavoro nei campi.

Le signore dei salotti dovevano rimanere eteree per dimostrare la loro posizione sociale. Se andavano al mare, era più che altro per prescrizioni medicali. E’ all’inizio del Novecento che avviene la trasformazione e il bagno diventa ufficialmente un passatempo estivo.

La mostra, dunque, intende far ripercorrere al visitatore, attraverso le opere e gli oggetti esposti, tutte quelle suggestioni legate alla villeggiatura, strizzando l’occhio ai grandi nomi dell’arte contemporanea.

Curata dal Professor Stefano Papetti e dall’Associazione culturale “Verticale d’Arte”, rappresenta la seconda annualità del Progetto triennale di mostre “La Riviera delle Arti” che ha ottenuto il riconoscimento del MiBACT e della Regione Marche.

Le opere che verranno esposte provengono da collezioni pubbliche e private prestigiose, al fine di documentare tutte quelle tematiche legate alla vacanza e allo svago nei litorali italiani ed in particolare in quello marchigiano.

Una mostra ricca di fascino che racconta la storia del Novecento con un carico di emozione dato dal vivido ricordo di un recente passato.

Ed esprimere questa emozione attraverso una mostra piena di suggestioni sarà l’obiettivo di “Abbronzatissima”.

