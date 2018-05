SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un grande successo è stato ottenuto lunedì 28 maggio dagli allievi della scuola secondaria di I grado “L. Cappella” dell’ISC SUD nella fase provinciale di atletica leggera presso il campo “Bracciolani” di Ascoli Piceno.

Qui si sono ritrovate le squadre degli istituti della provincia, che si sono confrontate in diverse specialità individuali (getto del peso, salto in alto, salto in lungo, sessanta metri, seicento metri, lancio del vortex) e nelle staffette.

Gli alunni della scuola secondaria “L. Cappella” hanno conquistato con impegno l’oro per il getto del peso, (Cicchi Gaia), il bronzo per il salto in alto (Traini Stefano), l’argento per la staffetta femminile (Bellachioma Greta, Cicchi Gaia, Morelli Irene, Quinzi Angelica) e il bronzo per la staffetta maschile (Iorio Vincenzo, Santillo Francesco, Traini Stefano, Troiani Andrea).

