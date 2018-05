Le lezioni saranno tenute da docenti esperti, professionisti del settore già incaricati per la realizzazione della serie web prodotta da Piceni Art for Job e finanziata dalla Regione Marche in collaborazione con la Film Commission Marche.

I costi variano dai 300 ai 450 Euro e sono riservati ad un massimo di 15 allievi. A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini formativi.

Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: PICENI ART FOR JOB Via dell’Airone n. 21-63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO entro e non oltre il giorno 18 giugno 2018, a mano, a mezzo posta raccomandata o via mail all’indirizzo formazione@artforjob.it.

Le domande pervenute dopo tale data non saranno ritenute valide. Per ulteriori informazioni visita il sito http://scuoladartigianato.it/ o telefona al numero 0735657562.