SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il giudice sportivo ha reso note le decisioni della giornata di playoff giocata ieri. Prima gli aspetti sportivi. Viene squalificato per una giornata e quindi non potrà sedere in panchina il massaggiatore Mirco Minnucci, che è stato allontanato dalla panchina dal direttore di gara durante i 90′.

Entrano invece in diffida, per il giallo beccato ieri, Gelonese, Miracoli e Miceli che dovranno stare attenti già da mercoledì a non prendere un secondo giallo per non saltare i prossimi appuntamenti. A patto che la Samb passi il turno ovviamente. La società infine prende 1000 euro di multa per un fumogeno acceso e lanciato dai tifosi al Garilli e per una bottiglietta d’acqua semipiena.

