SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella giornata del 15 maggio.

Due camion si sono tamponati sull’A14 al chilometro 309 tra Val Vibrata e Grottammare, direzione nord.

Il traffico non è più bloccato ma restano 7 chilometri di coda da smaltire.

“A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire a Val Vibrata e rientrare in autostrada a Grottammare dopo aver percorso la Statale 16 Adriatica” afferma Autostrade per l’Italia.

Sul posto sono presenti i soccorsi e il personale di Autostrade per l’Italia. Per fortuna, dalle prime indiscrezioni, non ci sarebbero gravi conseguenze alle persone rimaste coinvolte.

E’ segnalata, in quel tratto, la presenza anche di un cantiere per lavori e ciò renderebbe ancora più complicata la viabilità.

