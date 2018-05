Selezione dei candidati al termine della quale verrà redatta una graduatoria che rimarrà aperta 24 mesi. Si tratta di un’opportunità per lavorare ad un progetto in un settore in forte espansione e realizzare attività favorevoli allo sviluppo del territorio e dell’occupazione giovanile.

CUPRA MARITTIMA – L’associazione Marche a rifiuti zero, nel comune di Cupra, cerca un giovane da poter inserire nelle attività di progettazione e avvio del Progetto Cupra per l’ambiente.

Il Comune di Cupra ha aderito il 29 novembre 2017 alla rete dei Comuni a Rifiuti zero, volta a tutelare l’ambiente attraverso la riduzione dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o all’incenerimento e ad aumentare la raccolta differenziata, recuperando i materiali dal cassonetto, miniera urbana piena di risorse riutilizzabili; attraverso l’adesione alla Strategia rifiuti zero l’Amministrazione comunale intende avviare una fase di potenziamento delle proprie politiche a favore dell’ambiente, che già da diversi anni hanno consentito di migliorare la raccolta differenziata, sensibilizzare della popolazione, svolgere attività formative nelle scuole, realizzare giornate ecologiche.

L’associazione Marche a Rifiuti Zero ha stipulato un protocollo d’intesa con il Comune per la realizzazione di un progetto di promozione ambientale denominato Progetto Cupra per l’ambiente, volto prioritariamente a ridurre il quantitativo dei rifiuti all’origine e a promuovere una gestione responsabile delle risorse tra i cittadini e gli esercizi commerciali. Il progetto prevede che le attività commerciali, sottoscrivendo un disciplinare, si impegnano a compiere particolari azioni, come ad esempio quelle che mirano a ridurre la produzione dei rifiuti e, in particolare, di tutti quegli scarti (imballaggi, confezioni, contenitori) che dal carrello della spesa finiscono direttamente nella spazzatura, gravando sull’ambiente e sulle tasche dei consumatori.

Criteri di selezione

Requisiti:

Età compresa tra i 18 e 35 anni

Competenze informatiche

Patente auto

Conoscenza lingua inglese

Nella griglia di valutazione saranno considerati:

Residenza nel comune di Cupra

Titolo studio

Conoscenza dei temi di ecologia e ambiente

Capacità relazionali

Non essere titolare di altri redditi da lavoro dipendente o proprio

L’Associazione Marche rifiuti zero effettuerà una selezione dei candidati al termine della quale verrà redatta una graduatoria che rimarrà aperta 24 mesi.

Si tratta di un’opportunità per lavorare ad un progetto in un settore in forte espansione e realizzare attività favorevoli allo sviluppo del territorio e dell’occupazione giovanile.

Gli interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse entro il 21 maggio al seguente indirizzo mail: marchearifiutizero.ascoli@gmail.com.

