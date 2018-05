SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta nei giorni 12 e 13 maggio, presso il Palasport di Camerano, la terza ed ultima fase dei Campionati Regionali Federali di Pattinaggio Artistico a rotelle.

Gli atleti delle categorie maschili della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto hanno conquistato altri due titoli regionali.

Alessandro Girolami ha conquistato il titolo nella Categoria Allievi Regionali B. Giorgio Liberini si è classificato al secondo posto nella Categoria Divisione Nazionale D. Nella categoria Cadetti è stata sensazionale la prova di Kevin Bovara che ha presentato ed eseguito correttamente per la prima volta in gara un triplo salchow ottenendo il suo miglior punteggio stagionale negli esercizi liberi e conquistando il titolo regionale.

Il talentuoso atleta sambenedettese seguito dai tecnici Ivan Bovara e Laura Marzocchini e dal preparatore atletico Alessandro Fratalocchi, sarà impegnato in due trofei internazionali (il Trofeo “Sedmak” che si svolgerà a Trieste dal 25 al 27 maggio e il Trofeo “Filippini International” che avrà luogo a Misano Adriatico dal 3 al 9 giugno per affinare ancora la preparazione in vista dei Campionati Italiani Federali che si svolgeranno a Folgaria (TN) dal 21 al 27 luglio.

Il prossimo appuntamento per il team dei Diavoli Verde Rosa del presidente Anna Maria Laghi è con la terza fase dei Campionati Regionali Uisp che si svolgerà al Palasport di Camerano dal 19 al 20 maggio.

