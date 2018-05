Il Percorso di Job Placement dedicato ai giovani studenti e laureati che si strutturerà in varie fasi a cura dei quattro enti:

– Accrescimento Soft Skills

– Incontro con le Aziende

– Incontri con l’Università

– Percorsi di Digital Placement

– Creazione di Audio e Video Curriculum

Martedì 15 maggio alle ore 18, presso la sede della Facoltà di Economia di San Benedetto del Tronto in via del Mare 220, si terrà un aperitivo radiofonico e presentazione del progetto. L’evento, così come tutto il percorso è gratuito e riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni.

Il progetto si avvale del cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.