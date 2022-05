GROTTAMMARE – Sono esattamente 1000 i chilometri che separano il centro di Torino dal centro di Bari, proprio Torino e Bari due città simbolo di un Paese che finalmente si rialza dopo due anni complessi.

E in mezzo l’eclettica Bologna, il fascino della piccola Grottammare e la propensione adriatica di Pescara.

Queste le cinque tappe di Mille in Italia, dal 15 al 19 giugno i cinque giorni a bordo del camper di Radio Incredibile, che per dal 15 al 19 giugno

La partenza il 15 Giugno a Torino in via Roma, il 16 giugno secondo giorno di viaggio in Piazza XX Settembre a Bologna, il 17 giugno a Grottammare in Piazza Kursaal, sabato 18 giugno in un’affollata Piazza Primo Maggio a Pescara e domenica 19 giugno il gran finale nel centro di Bari.

Realtà del Terzo Settore, Piccola Imprenditoria, Artigianato Locale, Attività Culturali e Artistiche avranno la possibilità di raccontarsi nell’ambito di una grande maratona nazionale.

Tanti gli Amici di Radio Incredibile che stanno già aderendo alla maratona e tanti quelli nuovi che avranno la possibilità di partecipare e raccontare la propria storia di ripartenza.

“Avevamo una voglia matta di tornare nelle piazze, per strada, di incontrare le persone e di raccontare le loro imprese quotidiane” questo lo spirito dell’iniziativa spiegato dalla Presidentessa Valeria Tassotti.

“Ci stiamo immaginando come dei Forrest Gump della radiofonia digitale in Italia, abbiamo una gran voglia di correre, di camminare e trascinarci dietro migliaia di persone…senza sapere quello che ci capiterà” ci racconta Claudio Siepi ideatore dell’iniziativa.

“Oltre alla nostra energia ci portiamo dietro l’energia e il supporto dei nostri 93 sostenitori che, aderendo al crowdfunding, ci stanno dando la possibilità di realizzare questa impresa” riporta Sergio Consorti, coordinatore della campagna di Crowdfunding.

Come partecipare?

Chiunque abbia una storia da raccontare potrà registrare la sua richiesta sul sito di Radio Incredibile, dando una piccola anticipazione della propria realtà e prenotando uno slot temporale di preferenza.

Chi viaggerà con Radio Incredibile?

L’evento “Mille in Italia, il Radio Camper Tour” è un progetto di Radio Incredibile Associazione di Promozione Sociale ed è stato reso possibile grazie ad un crowdfunding realizzato sul portale Eppela con il sostegno di Funder35 e CrowdFunder35.