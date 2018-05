TERAMO – Torna a Castelli, nel Teramano, “Buongiorno Ceramica!”, viaggio nell’antica eccellenza italiana alla riscoperta dell’artigianato, fra tradizione e innovazione.

Sabato 19 e domenica 20 maggio le botteghe del borgo saranno aperte ai visitatori che potranno seguire i passaggi delle lavorazioni ceramiche con l’iniziativa “Botteghe aperte”.

Un’occasione per immergersi in luoghi non sempre fruibili, laboratori e atelier, fornaci, musei e collezioni private.

Domenica 20 inaugurazione della mostra “Giancarlo Sciannella” ed esibizione della Mo’ Better Band. In programma dimostrazioni della tecnica raku, a cura dell’Associazione Radici Culturali, e della cottura dei manufatti ceramici con l’antico forno a respiro. Alla sua quarta edizione, ‘Buongiorno Ceramica!” si svolge in contemporanea in 40 città.

