Appuntamento martedì 15 maggio alle ore 18 presso la Sala “Savini” della Scuola Media “G. Carboni”. Organizzato da Partners in Service srl, titolare del CEA Ambiente e Mare, il convegno sulla Gestione dell’Azienda Agricola e in particolare gli Strumenti Innovativi di tutela della Salute e Sicurezza

ORTEZZANO (FM) – Il Convegno di martedì 15 maggio sulla Gestione dell’Azienda Agricola e in particolare gli Strumenti Innovativi di tutela della Salute e Sicurezza degli operatori è organizzato da Partners in Service srl, titolare del CEA “Ambiente e Mare” nell’ambito del PSR 2014-2020 (Reg. 1305/2013), Sottomisura 1.2– Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione Operazione A “Azioni Informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali”.

Gli elementi che incidono sul panorama delle imprese agricole in Italia sono numerosi e contribuiscono a modificarne il numero complessivo, la struttura, le risorse umane e la produttività.

Le crescenti sfide legate alla sostenibilità ambientale e i cambiamenti legislativi in materia di politica economica europea hanno come orientamento privilegiato la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’agricoltura è uno dei settori a maggior rischio, sia per entità che per frequenza degli infortuni denunciati, e quindi prevede una particolare attenzione e un coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che si occupano di elaborare le misure protettive e preventive per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori agricoli.

Già all’interno del D.Lgs 81/08 vengono introdotti i concetti chiave generici per la tutela dei lavoratori agricoli, le disposizioni per i datori di lavoro, le misure preventive tecniche, procedurali ed organizzative, e l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Questo Convegno apre uno scenario di opportunità connesse all’impiego di un sistema di gestione aziendale che metta al centro la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. I vantaggi dei modelli organizzativi finalizzati ad apportare un miglioramento degli standard di salute e sicurezza vanno di pari passo con la riduzione dei costi legati a infortuni e malattie professionali degli operatori.

L’incontro si aprirà con i saluti del Sindaco di Ortezzano la prof.ssa Giusy Scendoni, a seguire Andrea Albanesi, Funzionario Agricoltura R. Marche, spiegherà le “Opportunità PSR Marche 2014-2020 nell’Area Cratere, rivolte in particolare al Settore Ortofrutticolo”.

Il prezioso intervento tecnico del Dott. Tiziano Ficcadenti, Coordinatore Regionale della Sicurezza in Agricoltura e Selvicoltura SPSL AV 4 Fermo, tratterà di “Adeguamento delle trattrici e delle macchine agricole in generale: Sicurezza degli impianti di Refrigerazione, Maturazione e Conservazione della Filiera Ortofrutticola”.

L’Ingegnere Angelo Capriotti, sempre in tema di Salute e Sicurezza degli operatori agricoli, approfondirà i contenuti della Certificazione BS OHSA 18001, le Linee guida INAIL e i Modelli organizzativi. A conclusione dell’appuntamento la Dott.ssa Biologa Barbara Zambuchini, Coordinatore ed esperto Partners in Service, esaminerà le “Altre Opportunità del PSR Marche 2014-2020” e darà risalto alle nuove misure e relativi bandi.

L’azione informativa è rivolta agli imprenditori agricoli e alimentari (sono compresi i coadiuvanti e i membri della famiglia agricola) operanti in particolare nelle Province di Ascoli Piceno e Fermo per sensibilizzarli sugli strumenti da adottare in ottica di salute e sicurezza e informarli sui nuovi Bandi PSR 2014-20 R. Marche.

Il Convegno “Gestione dell’Azienda Agricola: Strumenti Innovativi di tutela della Salute e Sicurezza degli operatori” è Finanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto ID 20927. Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Ortezzano nella persona del Sindaco Giusy Scendoni.

