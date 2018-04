ACQUAVIVA PICENA – La prima giornata di Acquaviva Comics si apre sabato mattina, 28 aprile, con una visita di Moreno Burattini, noto autore e curatore di Zagor della Sergio Bonelli Editore, al Liceo Artistico Licini di Ascoli Piceno dove incontrerà gli studenti per parlare di fumetti e sceneggiatura, insieme ai professori Maria Grazia Lakus e Alessandro Zechini.

Il Liceo partecipa al concorso di Acquaviva Comics SettanTEXimo, dedicato all’anniversario del famoso personaggio western della Bonelli. La “sfida” per la vittoria del concorso è tra i Licei artistici di Ascoli e di Fermo.

Appuntamento per tutti con Burattini, autore e sceneggiatore, alle ore 17 di sabato 28 aprile, alla Sala del Palio del Comune di Acquaviva Picena, dove verranno presentati i suoi ultimi libri : “Dall’altra parte”, che contiene anche un racconto inedito di Zagor, e “Facezie” (Ed. Cut Up), “Utili sputi di riflessione” e “Sarò bre” (Ed. Allagalla). Nato a San Marcello Pistoiese nel 1962, Burattini vive a Milano dal 2001 e dal 1989 scrive storie di Zagor (oltre che di Dampyr e di Tex). Nel suo curriculum anche una lunga collaborazione con Silver per Lupo Alberto e Cattivik. Lavora presso la Sergio Bonelli Editore come editor e curatore di testata. Le sue raccolte di aforismi, battute, riflessioni ora sarcastiche ora poetiche, sono frutto della penna corrosiva e dello sguardo controcorrente di uno dei più famosi sceneggiatori di fumetti italiani.

Dice Brunoro, in Fumo di China: “Le sue battute hanno bensì un valore intrinseco, ora umoristico, ora didascalico, ora provocatorio, ora corrosivo, ora beffardo e perfino filosofico, ma al tempo stesso sono un esempio colto di questa tipologia di opere, delle quali troviamo disseminata tutta la storia della letteratura: fin dalla Bibbia, e poi Guicciardini, Montaigne, Einstein, e tanti altri, fino a Papini e Flaiano.” All’evento di Acquaviva Comics, organizzato dalla Omnibus Omnes, presenterà la Presidente Raffaella Milandri e interverranno il Sindaco di Acquaviva Picena Pierpaolo Rosetti e l’Assessore Barbara Riga.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte, 10 oggi)