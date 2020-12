ACQUAVIVA PICENA – L’Amministrazione Comunale di Acquaviva Picena ha dovuto accantonare con sommo dispiacere, a causa Covid-19, l’edizione 2020/21 del Bando di Concorso di Disegno che ha riscosso tanto successo nelle passate edizioni, portato avanti progettualmente in collaborazione con la Omnibus Omnes, associazione di volontariato di San Benedetto del Tronto.

L’attività di laboratorio e di disegno nelle scuole, infatti, quest’anno è seriamente compromessa a causa della situazione del Covid-19. Spiega l’Assessore Barbara Riga: “La Amministrazione Comunale di Acquaviva Picena ha deciso di portare avanti un discorso di continuità con le scuole, in particolare con il plesso scolastico di primarie e medie di Acquaviva, e con i Licei Artistici di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo, che hanno sempre partecipato alle edizioni di Acquaviva Comics. Abbiamo deciso perciò quest’anno di sostenere col nostro Patrocinio il Bando di Concorso sugli Obiettivi Sostenibili Onu della Omnibus Omnes, la quale quest’anno ha proposto una attività di scrittura al posto di quella di disegno, allineata al tema di Acquaviva Comics già scelto l’anno scorso sulle tematiche Onu. Faccio un augurio sia a tutti i partecipanti per il concorso, sia a tutti noi perché presto la situazione generale di salute si rassereni”.

Aggiunge Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus: “Siamo molto lieti del prezioso supporto del Comune di Acquaviva Picena. Abbiamo lavorato per adeguare i Bandi di Concorso sia come tematiche, che come procedura, ai tempi avversi in cui stiamo vivendo. I Bandi invitano gli studenti delle Scuole ad esprimere, attraverso uno scritto, il proprio pensiero sulla situazione nuova e difficile della convivenza con il coronavirus. Abbiamo raggiunto tutte le Scuole interessate, ovviamente solo in via telematica, inviando il materiale per il Bando Obiettivi Sostenibili Onu, coinvolgendo gli Urp dei Comuni delle scuole coinvolte e i Miur provinciali”.

Il Bando di Concorso è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Acquaviva Picena, Alba Adriatica, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Grottammare e Cupra Marittima, e a tutti gli Istituti scolastici Superiori delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo.

Per informazioni e copia del bando si può scrivere a info@omnibusomnes.org.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.