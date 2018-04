SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La protesta contro lo Stoccaggio del gas l’8 aprile scorso ha toccato San Benedetto che si è resa protagonista di una “biciclettata”, un giro in bici da Piazza Giorgini alla Riserva Sentina per dire No al progetto di Gas Plus in cantiere nel quartiere Agraria.

L’appuntamento sambenedettese era però solo una tappa di una più ampia manifestazione, chiamata “Carovana No Hub del Gas” che guarda anche ai progetti di stoccaggio previsti in altre zone del centro Italia. Il culmine del “movimento” No Gas si avrà così il 21 aprile a Sulmona dove alla protesta parteciperanno numerose associazioni, comitati oltre che i rappresentanti di cinque regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia ed Emilia Romagna.

E in Abruzzo sbarcheranno anche i “nostri” comitati. L’associazione Ambiente e Salute nel Piceno, insieme ai comitati “Difesa Ambiente Martinsicuro” sta organizzando infatti un pullman per partecipare a tale manifestazione ed invita tutti i cittadini che ne avessero l’opportunità, di partecipare.

L’appuntamento è alle ore 12:30 presso Il piazzale della palestra Tonic- Porto D’Ascoli, il prezzo del biglietto è di 15 €. Pranzo al sacco. Il rientro è previsto non oltre le ore 21.00. Chiunque volesse partecipare può chiamare uno dei seguenti numeri: 333 2701373, 329 5333630, 328 2958220 o scrivere alla mail ambiente.salute.piceno@gmail.com