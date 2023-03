Stoccaggio Gas e pericolo terremoto, il Comune ricorre al Tar contro la Commissione Via

Dopo la sentenza storica del Tar Lazio del giugno scorso che allontanava il progetto per i rischi sismici, la commissione tecnica, un mese dopo aveva scritto che il terremoto 2016 non ha sostanzialmente cambiato nulla nel sottosuolo della città. San Benedetto dà battaglia in tribunale: incarico all'avvocato Galvani, che costerà 10mila euro

di Redazione