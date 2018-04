GROTTAMMARE – Da venerdì 13 aprile, si gioca anche in terrazza nella ludoteca “Stile libero”. Alle ore 17, avverrà l’inaugurazione del nuovo spazio all’aperto ricavato sul tetto dello stabile di via del Mercato, che ospita al piano terra il mercato giornaliero e al piano primo il centro ricreativo comunale.

La terrazza è il risultato di una serie di lavori partiti inizialmente con l’obiettivo di impermeabilizzare il tetto del centro ricreativo. Si estende su una superficie totale di 230 mq, che con un intervento più recente sono stati adeguatamente pavimentati per la fruizione da parte dei bambini. Circa 1/3 dell’area, inoltre, è stata dotata di copertura in legno.

In questo modo, i bambini che frequentano il centro Stile libero potranno divertirsi anche all’aperto, in attività da svolgersi esclusivamente dietro coordinamento delle operatrici.

I lavori sono stati finanziati con le economie dell’Assessorato alle Politiche giovanili: “La nostra ludoteca pubblica si regala uno spazio in più all’aperto, dove svolgere attività nelle belle giornate – affermano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore alle Politiche giovanili, Lorenzo Rossi –. Realizzarlo, sfruttando la terrazza sopra il mercato in centro, era uno dei sogni di mandato. Venerdì, finalmente, inaugureremo questo nuovo spazio di oltre 200 mq dedicato ai bambini: una piccola grande opera per i nostri piccoli utenti. Ringraziamo l’architetto Marinelli per la particolare cura con cui ha seguito tutte le fasi dell’intervento”.

Per la realizzazione delle opere, coordinate dall’arch. Giacomo Marinelli dell’ufficio Manutenzioni, sono state selezionate due imprese locali: la ditta Edilizia Ciarrocchi srl di Grottammare, per la fornitura dei materiali di pavimentazione (gres porcellanato rettificato di prima scelta), al costo di 5.898,24 € + iva, e la ditta Lomartire Simone, per la posa in opera, al costo di 2.208 € + iva. L’opera è costata complessivamente 11.389,57.

Nel corso della festa inaugurale, verrà offerta una merenda a tutti i piccoli partecipanti, grazie alle attività commerciali che gravitano attorno alla ludoteca: Bar Ramona, Gelateria La Meraviglia, Mirtillo Viola Bottega Bio, Panificio Troli, Pizzeria Concetti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 10 oggi)