SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata difficile per la viabilità sambenedettese, quella del 13 marzo.

In alcuni tratti della città il traffico è molto rallentato a causa della Tirreno Adriatico, in programma dal primo pomeriggio ma in mattinata giovani atleti si stanno cimentando sul percorso della competizione, e per la presenza del mercato cittadino. I Vigili Urbani gestiscono la circolazione.

La Polizia Municipale, nel frattempo, ha rimosso tredici auto per divieto di sosta: dodici sul lungomare e una al centro nonostante le indicazioni e la segnaletica apposta nei giorni precedenti.

