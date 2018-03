SAN BENDETTO DEL TRONTO – Sabato 10 Marzo alle ore 17,30 l’Associazione Culturale l’Astrolabio inaugura la mostra “Dieci ragazze posson bastare” dell’artista Gabriele Partemi.

In questa mostra, che prende il nome dalla famosa canzone di Lucio Battisti, si vuole onorare, nel mese della sua nascita, la memoria del cantautore e i bellissimi successi che tutti noi ricordiamo.

In particolare, in correlazione con il periodo della festa della donna, si vuole esaltare il ruolo della figura femminile nella sua carriera con particolare riferimento al celebre brano. In questa esposizione l’autore ha immaginato uno ad uno i volti delle donne citate nel testo, rappresentandole secondo la sua immaginazione in uno stile semplice e naif. Il fruitore si trova così catapultato fra le righe della canzone, vivendo la sua emozione dall’interno osservato da dieci sguardi diversi.

L’esposizione resterà aperta per tutta la settimana successiva, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 presso il Centro Culturale dell’Associazione in via Monte San Michele 31.



Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 1 oggi)