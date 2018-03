TERAMO – Il meteo è in netto miglioramento nel centro Italia dopo le ultimate nevicate ma preoccupa ancora il gelo e il ghiaccio presenti in alcuni tratti che hanno portato conseguenze nel Teramano.

La Provincia di Teramo ha emesso un avviso: “Massima attenzione per le buche che si sono formate sulle strade. Gli uffici tecnici della Provincia raccomandano attenzione e prudenza, soprattutto a ciclisti e moticiclisti, ma anche agli automobilisti”.

Il disgelo causa solchi e buche sulle strade e questi potranno essere coperti e livellati solo nei prossimi giorni quando il manto sarà perfettamente asciutto.

“Gli uffici hanno già predisposto le operazioni e l’agenda dei lavori – affermano dall’Ente – in parte saranno realizzati direttamente dall’ente e in parte appaltati a ditte esterne ma per i prossimi giorni si consiglia la massima prudenza”.

