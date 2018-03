A denunciare il problema è il consigliere comunale Pasqualino Marzonetti. Chi, dalla via che costeggia la Caserma Guelfa, si immette sulla statale non vede il semaforo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A Porto d’Ascoli, sulla Statale c’è un incrocio pericoloso segnalatomi da diversi cittadini”. A portare all’attenzione della stampa il problema è il consigliere comunale Pasqualino Marzonetti.

Si tratta dell’incrocio, all’altezza di via del Mare, che fa “affacciare” la piccola via che costeggia a Nord la Caserma Guelfa (via Caserma Guelfa n.d.r.) sulla nazionale. “Si tratta di un incrocio pericoloso perché chi si immette sulla statale da quella via non è in grado di vedere se il semaforo è verde o rosso” conclude il consigliere comunale, che annuncia che porterà l’istanza negli uffici comunali.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 299 volte, 26 oggi)