MONTEFIORE DELL’ASO – Il 16 febbraio alle ore 21 presso il Polo Museale di San Francesco di Montefiore dell’Aso, alla presenza delle autorità locali e del parroco Don Vittorio Rossi, verrà presentato il tema della XVI° edizione dell’infiorata.

Questo anno i quadri dell’infiorata rappresenteranno 2 temi:

PASQUA E MISERICORDIA NELLA PARABOLA DEL FIGLIO PRODIGO SPOSALIZIO- COMUNIONE NEL RACCONTO DELLE NOZZE DI CANA

Relatore della serata Don Andrea Andreozzi, professore di Teologia e Sacra Scrittura, parrocco a Porto Sant’Elpidio parrocchia San Pio X , interverranno il Sindaco p.a. Lucio Porrà e la Dirigente Scolastica Prof. Gaia Gentili che illustrerà il PROGETTO SCUOLA IMPARIAMO L’ARTE EFFIMERA DELL’INFIORATA (IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE) che si svolgerà nel periodo febbraio / aprile presso l’istituto scolastico di Montefiore dell’Aso e coinvolgerà la scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria e la scuola di Massignano le classi impegnate saranno 4 e 5 scuola primaria -1/2/3 scuola secondaria di 1° grado.

L’idea di realizzare l’infiorata a Montefiore dell’Aso in occasione del Corpus Domini nasce il 25 aprile 2002 nel monastero di San Liberato (MC) su proposta del Parroco di Santa Lucia Don Vittorio Rossi al “Gruppo Famiglie” in una uscita spirituale e ricreativa.

Fin dalle origini si è distinta per la lunghezza del percorso e per la ricerca di materiali naturali alternativi. È realizzata, infatti, con foglie e petali di fiori tagliuzzati, petali di fiori essiccati e macinati, ma anche con essenze naturali colorate: sementi, trucioli, segature sale e altro.

Se dovessimo utilizzare solo fiori, per ricoprire la grande estensione del percorso, occorrerebbero ingenti fondi che riteniamo uno spreco, specialmente in momenti di difficoltà economiche.

Ogni anno sperimentiamo, invece, nuove essenze per ottenere risultati migliori e per offrire uno spettacolo unico. Al nostro Signore, che passa sopra questi tappeti, offriamo la bellezza delle opere e dei colori, l’ingegno, il lavoro e i sacrifici di tanti volontari impegnati per mesi in questo avvenimento.

L’edizione 2018 dell’infiorata, si terrà a Montefiore dell’Aso nei giorni 2 e 3 giugno: inizio alle ore 10 di sabato 2 giugno; tutta l’intera giornata del sabato si potranno ammirare centinaia di volontari, di tutte le età, intenti a realizzare a terra i tappeti colorati e la domenica mattina alle ore 6 avrà inizio ‘infiorata secondo le antiche tradizioni. Alle 18.30 di domenica 3 giugno verrà celebrata la S. Messa e a seguire la solenne processione. Sarà possibile ammirare l’intero percorso (quasi due chilometri) ricoperto.

L’Associazione è fiera di informare che anche quest’anno sarà allestita la IVa infiorata dei ragazzi Questo anno l’infiorata dei ragazzi avrà un tema specifico dal titolo:

L’ACCOGLIENZA E LA FRATELLANZA NELLA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO

Durante la giornata del 2 giugno sarà possibile ammirare i ragazzi mentre realizzano quadri sul selciato mettendo a frutto ciò che hanno appreso durante il progetto scolastico.

