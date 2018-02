Ha organizzato un incontro diffuso a tutta la popolazione interessata, al fine di trattare argomenti di notevole importanza per la salute pubblica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Fondazione per il Tuo cuore – Associazione Nazionale Medici Cardiologici Ospedalieri (ANMCO) promuove la Settimana “per il Tuo cuore” che si svolgerà da domenica 11 a domenica 18 febbraio 2018.

Nell’ambito di questa apprezzabile iniziativa, la U.O.C di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dello Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto, aderendo alla Campagna Nazionale “Cardiologie Aperte”, ha organizzato un incontro diffuso a tutta la popolazione interessata, al fine di trattare argomenti di notevole importanza per la salute pubblica, relativamente alle attività di Riabilitazione Cardiologica e Prevenzione Cardiovascolare.

L’incontro, rivolto a tutti, si terrà domenica 18 Febbraio, dalle ore 16 alle 18, presso la Sala Convegni dell’ Ospedale Madonna del Soccorso – San Benedetto del Tronto.

I Medici Cardiologi saranno a disposizione del pubblico rispondendo a domande e quesiti, illustrando i dettagli dei corretti stili di vita da seguire, così importanti sia per prevenire eventi cardiovascolari sia per ridurre il rischio di recidive , nei casi cioè in cui si sia già verificato un evento coronarico.

A coloro che vorranno partecipare, sarà data l’occasione di visitare i locali in cui concretamente si svolge l’intervento riabilitativo e preventivo, con tutte le spiegazioni del caso.

Verrà infine consegnato del materiale divulgativo – educazionale sul tema trattato.

