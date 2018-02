GROTTAMMARE – Ultimo appuntamento dell’Azione Cattolica diocesana in occasione delle iniziative promosse per il Mese della Pace 2018. «Dopo il Meeting della Pace al Palasport di San Benedetto, dove i più piccoli di Ac si sono confrontati con il Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace, l’associazione vuole offrire alla cittadinanza un momento di confronto e riflessione sul tema della bellezza» afferma il Presidente diocesano Adamo Di Giacinti.

Sabato 3 febbraio alle 17:30 presso la Sala MIC al primo piano del Kursaal di Grottammare si terrà l’inaugurazione della mostra “La bellezza ritrovata” del fotografo professionista palermitano Charley Fazio, specializzato in foto reportage e progetti umanitari.

Il suo ultimo progetto fotografico lo ha portato a Killis, città situata al confine turco-siriano, dove si era già recato diverse volte in missione umanitaria, rimanendo colpito dalla speranza e innocenza presente negli occhi dei bambini rifugiati. È tornato a Killis con l’obiettivo non solo di immortalare le vite dei ragazzi, ma di coinvolgerli in prima persona in un progetto fotografico. Ha infatti consegnato loro una Lomo’ Instant Wide (una macchina fotografica istantanea), chiedendogli di trasmettere attraverso le immagini la loro idea di bellezza.

La Bellezza Ritrovata rappresenta un duplice sguardo proveniente da due prospettive e mondi completamente diversi, che si incontrano nella ricerca dell’amore e della speranza. Il progetto si concretizza in una mostra, nella quale verranno esposte 30 foto di Fazio e 30 istantanee realizzate dai bambini di Killis. La Mostra è partita da Voghera lo scorso mese di ottobre e ha poi toccato in forma itinerante, diverse città italiane ed europee, anche con lo scopo di promuovere i progetti delle Onlus a sostegno degli stessi bambini siriani, ai quali sono destinati i ricavi delle vendite delle istantanee.

L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da un incontro con l’autore: domani sera (Venerdì 2 febbraio) alle ore 21:15 nella Sala Kursaal di Grottammare, organizzato dal Settore Giovani dell’Azione Cattolica. Durante l’incontro Charley Fazio racconterà la sua esperienza in Iraq attraverso video e testimonianze. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo e il sostegno dell’Avis di San Benedetto del Tronto.

Orario di apertura della mostra:

Sabato 3 febbraio: ore 17:30 inaugurazione

Domenica 4 febbraio: ore 10-12 e 16:30-19:30;

Venerdì 9 e sabato 10 febbraio: ore 16:30-19:30

Domenica 11 febbraio: ore 10-12 e 16:30-19:30

