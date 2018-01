Bottino ancora in fase di stima: i carabinieri indagano sulla vicenda per risalire ai criminali che hanno agito approfittando dell’oscurità

PORTO SAN GIORGIO – Criminalità in azione nella notte tra il 23 e 24 gennaio.

A Porto San Giorgio ignoti sono penetrati in un bar, spaccando una vetrata, e hanno portato via soldi e prodotti.

Bottino ancora in fase di stima: i carabinieri indagano sulla vicenda per risalire ai criminali.

Ladri in azione non solo nel Fermano ma, purtroppo, anche nel territorio sambenedettese dove si registrano nei giorni scorsi alcuni furti in casa e la sparizione di mezzi.

