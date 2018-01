Sono 550 i posti a sedere disponibili per i tifosi ospiti al Turina, dove sabato pomeriggio gli uomini di Capuano affronteranno quelli di Michele Serena, tre punti dietro in classifica ma con una partita in più

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono 130, dato aggiornato alle 19 e 30 del 18 gennaio, i biglietti venduti ai tifosi della Samb in vista della trasferta di Salò, dove i rossoblu affronteranno sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 16 e 30) la Feralpisalò guidata da Michele Serena, che segue in classifica gli uomini di Capuano a distanza di tre punti, seppur con una partita in più.

Circa 550 i biglietti disponibili per i tifosi ospiti al Lino Turina, biglietti in vendita sul circuito BookingShow da martedì pomeriggio, quando in poche ore ne erano stati staccati già 40, poi un assestamento nella giornata di mercoledì (60 biglietti) per un dato di nuovo in crescita oggi.

