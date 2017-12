GROTTAMMARE – San Silvestro ricco di appuntamenti a Grottammare. Il calendario “Natale con i tuoi” propone, nella mattinata del 31 dicembre, il tradizionale incontro in municipio con le coppie che hanno festeggiato gli anniversari di nozze nel corso del 2017 e, nel pomeriggio, una festa tutta dedicata ai più piccoli in piazza Carducci, in attesa del nuovo anno.

La Festa della famiglia avrà inizio alle ore 11. All’iniziativa sono state invitate 161 coppie da anniversario: 65 hanno festeggiato le nozze d’Argento (25 anni di matrimonio); 45 hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’Oro (50 anni) e 29 quelle di Smeraldo (55 anni); 18 le coppie di Diamante (60 anni), mentre sono 3 quelle di Pietra (65 anni). Su tutte, primeggia la più longeva coppia di Ferro (70 anni), composta da Luca e Caterina, uniti in matrimonio dal 1947.

Ad accogliere le coppie nella Sala consiliare di Palazzo Ravenna ci saranno il vice sindaco Alessandro Rocchi e la presidente del consiglio comunale Alessandra Biocca, che offriranno ai presenti un omaggio di ringraziamento per la partecipazione.

Prima della cerimonia in municipio, il programma invita alla celebrazione di una santa messa alle ore 10, nella chiesa di San Pio V.

L’evento pomeridiano è affidato all’Associazione Arte Viva e costituisce un inedito per la Città. La piazza Carducci di Zona Ascolani è stata scelta per aspettare il nuovo anno con un pomeriggio di divertimento dedicato ai bambini. La festa si intitola “Le cirque des arts” e il programma prevede una serie di intrattenimenti ispirata ai classici e suggestivi numeri del circo. L’appuntamento avrà inizio alle ore 16, in Piazza Carducci. La partecipazione è gratuita.

“Il San Silvestro pomeridiano per bambini – afferma il sindaco Enrico Piergallini – è un esperimento. Se dovesse funzionare, sarebbe bello immaginare un capodanno per i bambini da fare in piazza. Animazioni, musica e ospiti pensati per loro e un brindisi analcolico per festeggiare il nuovo anno”.

