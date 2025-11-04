La designer sambenedettese Vanessa Massacci, cofondatrice di Designconnexion insieme alla collega Monica Alegiani di Silvi Marina, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale. Le due professioniste hanno ricevuto una Menzione d’Onore al Compasso d’Oro International, durante la cerimonia dello scorso 5 settembre presso il Padiglione Italia all’Expo 2025 Osaka, in Giappone.

RUN: L’innovazione che unisce design ed efficienza

​Il premio è stato conferito per il progetto RUN di Cordivari, un prodotto che ridefinisce il concetto di fancoil. RUN è un innovativo ventilconvettore che, per la prima volta, integra in un unico apparecchio la capacità di riscaldare e raffreddare l’ambiente.

​Le progettiste hanno voluto unire l’efficienza tecnologica a un linguaggio formale discreto e riconoscibile, permettendo a RUN di inserirsi con versatilità in diversi contesti, sia domestici che professionali.

​”Abbiamo voluto realizzare un prodotto che unisse l’efficienza tecnologica a un linguaggio formale riconoscibile, ma al tempo stesso discreto capace di adattarsi a molteplici contesti abitativi o di arredo”, hanno dichiarato le designer.

La Passione per il Design e la Formazione

​Oltre al successo nel design di prodotto, Vanessa Massacci e Monica Alegiani sono anche attive nel campo della formazione. Sono docenti presso l’ISIA di Pescara e dedicano passione alla divulgazione delle discipline del design.

​Questo importante risultato rafforza la presenza del design marchigiano nel panorama internazionale. Il Compasso d’Oro, istituito nel 1954 su idea di Gio Ponti, è riconosciuto come uno dei più autorevoli premi a livello mondiale nel design industriale.