SAN BENEDETTO – Al via il bando di gara per la prima fase dei lavori di adeguamento della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto, come già annunciato dal viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, durante il sopralluogo dello scorso 11 settembre.

Il progetto partirà con l’intervento iniziale destinato al binario 1, per il quale sono stanziati 7 milioni di euro, e proseguirà successivamente con il rifacimento anche dei binari 2 e 3, per un valore complessivo di 26 milioni euro. I lavori garantiranno un accesso più agevole a persone con disabilità, anziani, famiglie con passeggini e viaggiatori con bagagli.

Giorgia Latini, segretario della Lega Marche, si è espressa così: “Dopo anni di attese, finalmente i cittadini di San Benedetto e di tutta la Riviera avranno una stazione moderna, accessibile e funzionale. Desidero ringraziare il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi per la costante attenzione e per la concretezza con cui hanno seguito il dossier fin dall’inizio: è stato determinante per arrivare rapidamente all’avvio della gara”.

Il consigliere regionale della Lega Andrea Maria Antonini: “La nuova stazione sarà non solo più accogliente e sicura, ma anche un punto di partenza per una mobilità integrata e sostenibile. Stiamo lavorando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture per accelerare le procedure e garantire tempi certi”.

Laura Gorini, responsabile della Lega San Benedetto del Tronto: “Attendevamo da troppo tempo un intervento di questo tipo. La riqualificazione della stazione significa migliorare il biglietto da visita della città, ma anche rispondere alle esigenze quotidiane di pendolari, studenti e turisti”. Ha concluso infine il consigliere provinciale Pasqualino Piunti: “Un’iniziativa concreta che mette fine a una questione annosa e rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti”.