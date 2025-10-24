PORTO SANT’ELPIDIO – Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, quando i Carabinieri del Comando di Fermo, hanno sventato un furto presso uno stabilimento balneare.

Il soggetto coinvolto è un italiano di 25 anni, e stando alle ricostruzioni, il giovane avrebbe tentato di introdursi all’interno dell’attività nelle ore notturne per cercare di sottrarre il denaro contenuto nel registratore di cassa. Proprio mentre stava mettendo in atto il piano, è stato interrotto dai Carabinieri, arrivati sul posto grazie ad una segnalazione pervenuta al 112. I militari lo hanno immediatamente bloccato, procedendo al suo arresto.

Il 25enne è stato condotto in caserma e sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Porto Sant’Elpidio, in attesa dell’udienza di convalida di arresto. Nonostante ciò, non è stato trovato in casa durante il controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Sant’Elpidio a Mare, che lo hanno nuovamente denunciato.

Non si esclude che l’uomo possa essere coinvolto in altri simili episodi, motivo per cui sono in corso ulteriori approfondimenti.