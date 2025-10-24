ASCOLI PICENO – Sono circa 140 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a causa del maltempo, ma soprattutto delle forti raffiche di vento, che hanno coinvolto tutta la regione Marche.

Le zone colpite hanno riguardato soprattutto alberi e rami caduti sulla sede stradale e la messa in sicurezza delle aree interessate.

Più nello specifico, ad Ascoli Piceno, una donna è stata colpita da una parte pericolante staccatasi da un tetto, anche in quel caso è stato necessario l’intervento degli operatori dei Vigili del Fuoco.

Questi gli interventi effettuati finora, suddivisi per provincia:

Pesaro Urbino: 5

Ancona: 15

Macerata: 40

Fermo: 53

Ascoli Piceno: 25