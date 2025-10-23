ASCOLI PICENO – Alla consegna dell’0pera erano presenti il Comandante Provinciale Domenico Barone, e il Vicecomandante Pompeo Quagliozzi, insieme al Comandante di Fi.Fa. Security Simone Vannini.

L’iniziativa nasce dal desiderio di manifestare vicinanza e gratitudine all’Arma dei Carabinieri, da sempre punto di riferimento per la tutela del territorio e dei cittadini. La consegna dell’opera è stata anche un momento di solidarietà in un periodo di profonda commozione per l’intera Nazione, dopo i tragici fatti di Castel d’Azzano.

L’opera “Ladro di Stelle” raffigura simbolicamente l’impegno nel raccogliere la luce per restituirla al mondo, un’immagine che richiama la dedizione, il sacrificio e l’umanità con cui i Carabinieri operano quotidianamente al servizio del Paese.

“Con il progetto Proteggiamo la Bellezza vogliamo rendere omaggio a chi, con coraggio e senso del dovere, custodisce la sicurezza delle nostre comunità – ha spiegato Simone Vannini, Comandante di Fi.Fa. Security –. L’Arma dei Carabinieri rappresenta per noi un faro di fiducia e un esempio di servizio.”

Il Comandante Barone ha espresso gratitudine per il gesto: