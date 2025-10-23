ASCOLI PICENO – Alla consegna dell’0pera erano presenti il Comandante Provinciale Domenico Barone, e il Vicecomandante Pompeo Quagliozzi, insieme al Comandante di Fi.Fa. Security Simone Vannini.
L’iniziativa nasce dal desiderio di manifestare vicinanza e gratitudine all’Arma dei Carabinieri, da sempre punto di riferimento per la tutela del territorio e dei cittadini. La consegna dell’opera è stata anche un momento di solidarietà in un periodo di profonda commozione per l’intera Nazione, dopo i tragici fatti di Castel d’Azzano.
L’opera “Ladro di Stelle” raffigura simbolicamente l’impegno nel raccogliere la luce per restituirla al mondo, un’immagine che richiama la dedizione, il sacrificio e l’umanità con cui i Carabinieri operano quotidianamente al servizio del Paese.
“Con il progetto Proteggiamo la Bellezza vogliamo rendere omaggio a chi, con coraggio e senso del dovere, custodisce la sicurezza delle nostre comunità – ha spiegato Simone Vannini, Comandante di Fi.Fa. Security –. L’Arma dei Carabinieri rappresenta per noi un faro di fiducia e un esempio di servizio.”
Il Comandante Barone ha espresso gratitudine per il gesto:
“Questo dono è per noi motivo di orgoglio. Il sostegno della comunità è un segno concreto di vicinanza e di fiducia nel nostro lavoro.”
Il progetto Proteggiamo la Bellezza, promosso da Fi.Fa. Security, intende unire arte, cultura e impegno civile, valorizzando chi ogni giorno contribuisce a rendere il territorio più sicuro e più bello.
Per saperne di più: www.proteggiamolabellezza.it
