Sulmona: Dopo il primo collegamento di martedì, nella mattinata di ieri ci sono state tensione e sono continuate durante il collegamento tv con “la vita in diretta”.

Durante la trasmissione di Rai Uno, dedicata a un caso di stalking familiare, l’atmosfera in viale Europa è diventata incandescente, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri della compagnia di Sulmona.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa della coppia protagonista della vicenda, oggi indagati per atti persecutori. Il caso, che ha attirato l’attenzione dei media nazionali, ruota intorno a una donna che da oltre un anno denuncia episodi di violenza e intimidazione da parte dei suoi stessi familiari: nonno, padre e figlio di 75, 52 e 18 anni. Pare che il nonno, padre e figlio ci abbiamo provato con Nadia, non accettando il rifiuto della donna, hanno iniziato a perseguitarla.

In collegamento con il programma televisivo, la donna ha raccontato tra le lacrime il suo calvario, iniziato nell’ottobre del 2024. «Sto vivendo un incubo», ha detto, ripercorrendo le aggressioni fisiche, le molestie e i continui pedinamenti subiti.

I tre imputati, che compariranno davanti al giudice per l’udienza preliminare il prossimo 22 gennaio, respingono ogni accusa. La nonna, una signora anziana, abbiamo minacciato Nadia anche in diretta tv.