Sulmona- Ieri pomeriggio momenti di agitazione, in viale Europa, per la diretta televisiva de “La Vita in Diretta”, il programma di Rai Uno che ha dedicato un approfondimento a un caso di stalking familiare. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, che rischiano il processo per atti persecutori nei confronti di una donna Nadia (ex commessa del Conad) e del suo compagno.

Sul posto, per gestire la situazione, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona. La donna, dagli schermi tv, ha ripercorso le vicende che si sono susseguite nell’ultimo anno, da ottobre 2024 ad oggi, riferendo di essere stata oggetto di aggressioni fisiche, molestie, inseguimenti, pedinamenti da parte di nonno, padre e figlio di 75, 52 e 18 anni.

«Sto vivendo un incubo», ha ripetuto la donna. I tre imputati, che dovranno comparire davanti al gup il 22 gennaio, si sono difesi sostenendo che gli atti persecutori contestati sarebbero il frutto di una fobia delle persone offese, dal momento che nessuno degli imputati ha mai assunto atteggiamenti pericolosi.