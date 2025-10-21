ACQUAVIVA PICENA – Sandro Donati, Presidente della Banca del Piceno, è stato nominato, consigliere di amministrazione della Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea degli azionisti, riunitasi lo scorso 8 Ottobre, che ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, in carica per il triennio 2025-2027.

La nomina è stata comunicata durante una conferenza stampa, tenutasi martedì 21 ottobre, presso la sede della Banca del Piceno di Credito Cooperativo ad Acquaviva Picena.

“Desidero esprimere la mia soddisfazione per la recente nomina nel Consiglio di Amministrazione di Simest – ha esordito Sandro Donati – È per me un grande onore poter contribuire alla missione di una realtà che rappresenta un pilastro fondamentale nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane.”

Donati ci tiene a chiarire che comunque la sua nomina deve essere intesa come servizio al territorio e all’esportazione del Made in Italy:

“Ogni traguardo che riesco a raggiungere lo vedo sempre in favore di un territorio, di un’impresa, di un cittadino, di una comunità, lo vedo sempre come servizio. Metterò a disposizione tutte le competenze e l’esperienza maturate negli anni in tema di supporto alle imprese, con l’obiettivo di contribuire a rendere l’azione di Simest sempre più efficace nel promuovere la crescita globale del Made in Italy. Io sono a disposizione, con questa conferenza stampa, spero che le nostre piccole medie imprese che lavorano con l’estero possano naturalmente apprendere che hanno un consigliere all’interno di questa società a cui possono rivolgersi tranquillamente“

Simest è la società del Gruppo CDP che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Azionisti sono Cassa Depositi e Prestiti, che la controlla al 76%, e un nutrito gruppo di banche italiane, fra cui lccrea, oltre ad associazioni imprenditoriali. Simest affianca l’impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, dalla prima valutazione di apertura verso un nuovo mercato, all’espansione attraverso investimenti diretti. Opera attraverso finanziamenti per l’internazionalizzazione, il supporto del credito alle esportazioni e la partecipazione al capitale di imprese. Simest aderisce al network Edfi (European Development Financial Institutions) ed è partner delle principali istituzioni finanziarie mondiali.