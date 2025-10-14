Due giorni per realizzare il matrimonio dei propri sogni. Torna l’appuntamento più atteso per i futuri sposi: la 17ª edizione di “Sposi in Villa”, che si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre nella splendida cornice di Villa Boccabianca a Cupra Marittima (Ap).

Organizzata da Oriana Grandi Eventi in collaborazione con l’agenzia di moda, spettacolo e wedding “Fiere degli Sposi” di Oriana Simonetti, la fiera si conferma un punto di riferimento per le coppie che desiderano organizzare il proprio matrimonio con stile, semplicità e l’aiuto dei migliori professionisti del settore.

Un evento unico, tutto in due giorni

In soli due giorni, “Sposi in Villa” offre l’opportunità di scoprire le ultime tendenze del mondo wedding, confrontarsi con oltre 60 aziende espositrici, ottenere consigli pratici, provare abiti, assistere a sfilate e spettacoli e lasciarsi ispirare da un’atmosfera romantica e festosa.

La fiera rappresenta un’occasione concreta per semplificare l’organizzazione del matrimonio, grazie alla possibilità di vedere, ascoltare e toccare con mano i prodotti e i servizi offerti da professionisti altamente qualificati, presenti in loco.

Tante novità, tra cui la fede… tatuata

Tra le novità assolute dell’edizione 2025, una postazione dedicata all’arte del tatuaggio applicata al matrimonio. Due giovani tatuatori, Ermes e Emanuele, in arrivo direttamente da Roma, presenteranno la possibilità di incidere sulla pelle un simbolo d’amore eterno. Un’idea originale per le coppie che desiderano una fede tatuata, o semplicemente un ricordo indelebile di un momento speciale.

Sfilate, spettacoli e consulenze personalizzate

Il programma è ricco di appuntamenti imperdibili:

Sabato pomeriggio, anteprima con una sfilata “showroom”, dove una coppia indosserà un abito per ciascun atelier presente in fiera.

Sempre sabato, alle ore 17 , la wedding florist Ambra Simonetti guiderà una presentazione dedicata alla scelta degli addobbi floreali.

Domenica pomeriggio, grande spettacolo con la performer internazionale Veruska Puff e l’esibizione della campionessa europea di balli caraibici Aurora Polidori .

A seguire, la sfilata delle nuove collezioni sposa, con gli abiti di Oriana Simonetti, Alessandra Bruni Boutique e Gabriela Di Stefano Boutique Sposa.

Le acconciature saranno curate da Armonia e Contrasti (Marina, Angelo e Matteo), il make-up da Equilibrio De Simone Laura, la musica da Ubby DJ, e le coreografie ancora una volta firmate da Oriana Simonetti.

Al termine della sfilata, spazio a un gran finale con spettacoli a tema, palloncini e fuochi d’artificio a cura di Movida Balloons & Party.

Degustazioni e premi speciali

Non mancheranno dolci sorprese: per tutte le coppie presenti, sarà offerto un assaggio di torta nuziale, preparata dalle pasticcerie partecipanti. E per rendere tutto ancora più speciale, tre coppie potranno vincere – tramite sorteggio – l’organizzazione completa del proprio matrimonio, grazie a Wedding Simplify by Oriana Simonetti.

Con 60 aziende espositrici del settore Wedding. Ermes_ink e de.angelis_tattoo, Di Sante Mobili, L’oro verde di Fermani Andrea, La Maison Spose, Pertur Viaggi, Equilibrio De Simone Laura, Elite Rent, Sartorie Riunite, Pro Art Faltory, Andrea Ripa fotografie, Paola Prosperi inter. assicurativo IC servizi, Studio medico Caselli, Criluma soc Coop, Nigi Bellezze video reportage, Hotel concorde e La Montagnola, Cantalamessa abbigliamento, Giorgio Villa fotografo, Pomodori e Tulipani di Simonetti Ambra, Euphemia Lab Travel Oriana D’Addezio, Gulp pasticceria, La Rosa Del Tango, Sami creazioni gioielli, Luca Cameli Photographer, Hawaiiananas Bar cocktail experience, Mirror Mare Blu, Gabriela Di Stefano Boutique Sposa, Gioielleria D’Angelo, Ristorante Parco Dei Tigli, Ubby DJ, Sara Oddi Illustrator, Your Songs Carlo e Cinzia, Villa Giustozzi , Sposa Musa oky for you, Studio Campanelli Fotografo, fiorista Patrizia, Villa Dei Priori, Galatea estetica innovativa, Travel Lovers, Di Dionisio abbigliamento, L’angolo fiorito Roberta C., Emozioni e Forme d’arte, SLM srl Pineto, Stolen Riff Rachele Romani musica, Movida Balloons & Party fuochi artificiali, Isabetta Rondina Chef, Russi Antonio fotografo, Davide Camela Bazar Mondo Creativo, Ali di carta di Caramia Francesca, Mobiltesino, Lenny DJ, Ramadoro per te di Francesco, Bar Victory 87, Villa Serita, Roberto Cantolacqua Pasticcere, Atelier Sposa Francesca Pandoli Haute Couture, Alessandra bruni boutique, Studio fotografico Tiziana Recchi, , Armonia e contrasti Marina-Angelo-Matteo, Vito Pace papillon, Mado Cocktail Di Andrea Madolini, Clarice Bazzani auto, wedding simplify di Oriana Simonetti.

Informazioni utili

La fiera si svolgerà sabato 18 e domenica 19 ottobre, con orario continuato dalle 10 alle 20, presso Villa Boccabianca di Cupra Marittima (AP). L’ingresso è gratuito, con registrazione in loco.

Organizzazione: Oriana Grandi Eventi – Agenzia di moda e spettacolo e Fiere degli Sposi di Oriana Simonetti

info@orianagrandieventi.it

0735 753687 – 347 2629136