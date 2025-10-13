SAN BENEDETTO – Tramite un comunicato ufficiale la società si espressa sugli episodi arbitrali relativi alla partita di ieri contro il Ravenna.

Il comunicato:” La US Sambenedettese, nel massimo rispetto delle Istituzioni sportive e della classe arbitrale, esprime il proprio disappunto per alcuni episodi arbitrali occorsi nel match di ieri sera Sambenedettese – Ravenna. Pur consapevoli che l’errore, anche in buona fede, faccia parte del gioco, proprio perché crediamo nei valori fondanti dello sport riteniamo doveroso segnalare quanto accaduto affinché situazioni simili non si ripetano. Per questo motivo la Società, con spirito collaborativo, si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti, con l’obiettivo di favorire chiarezza, trasparenza e uniformità di valutazione, nella convinzione che il confronto istituzionale sia la via più corretta per tutelare il lavoro della squadra, dello staff e dei nostri tifosi. La nostra attenzione è già rivolta al campo: ringraziamo i tifosi per il costante sostegno e confermiamo che squadra, mister Palladini e staff sono al lavoro in vista della prossima gara con il Livorno, sabato 18 ottobre alle 14:30, con l’obiettivo di trasformare la delusione in energia positiva”.

La testa è dunque alla prossima partita, con la Samb che cercherà di riprendere il suo cammino in campionato con un risultato positivo.