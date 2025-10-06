ANCONA – Importante risultato internazionale per il Circolo Nautico Sambenedettese, protagonista ad Ancona al Campionato del Mondo Platu 25. Alla competizione hanno partecipato 22 imbarcazioni, provenienti da Italia, Grecia, Francia, Germania, Lituania e Canada.

La squadra del CNS ha chiuso al 12esimo posto assoluto, conquistando però il terzo posto nella categoria “Mixed”, riservata agli equipaggi con almeno una ragazza a bordo, con l’imbarcazione Ecclevì.

Il programma è stato però fortemente influenzato dalle condizioni meteo, con il vento che ha impedito di regatare per due giornate, costringendo il comitato a concentrare le prove valide solo mercoledì e sabato. Nonostante ciò la squadra composta da Federico Costantini, Massimiliano Salvi, Raffaele Brunetti, Arnaldo Maria Parere, Michele Bonetti e Alina Iuorio, è riuscita a ottenere dei risultati positivi.

Il Direttore Tecnico Area Vela del CNS Andrea Novelli si è espresso così:” Si sono svolte sei delle dodici regate previste e i nostri ragazzi si sono difesi abbastanza bene, chiudendo al dodicesimo posto su 22 imbarcazioni. Ma ciò che conta davvero è l’esperienza che hanno accumulato: hanno imparato moltissimo sviluppando questo progetto di ottimizzare una barca da scuola vela preparandola per un evento così importante. Disputare tutte le regate avrebbe certamente aiutato a migliorare il feeling a bordo, visto che l’equipaggio non aveva mai navigato insieme prima di questa occasione. La bella notizia è che siamo comunque saliti sul podio come Circolo Nautico, conquistando il terzo posto nella categoria “Mixed”. Ancora una volta il Circolo ha partecipato a progetti di grande valore sportivo e formativo, mettendo in acqua la propria barca e i propri ragazzi: una scelta che dà ancora più significato al risultato ottenuto”.