MARTINSICURO – Grave incidente avvenuto nella serata di ieri a Martinsicuro, in cui sono rimaste coinvolte due auto, una Mercedes GLB 200D e una Mercedes Classe A 180.

A bordo della prima si trovava una famiglia di tre persone. L’uomo alla guida era Emidio Croci, 47enne deceduto a causa della violenza dell’urto. Sull’auto si trovavano anche la moglie ed il figlio di 11 anni, trasportati entrambi all’ospedale di Sant’Omero. Successivamente il piccolo è stato portato all’ospedale Torrette di Ancona a causa della gravità dei traumi riportati.

Sull’altra auto si trovavano due persone che a seguito dello scontro si sono allontanate a piedi dal luogo dell’incidente e sono ricercate dai Carabinieri di Martinsicuro, intervenuti sul posto insieme ad altri colleghi provenienti da altre caserme. Il conducente si è poi costituito in caserma e trasportato in ospedale a causa delle lesioni riportate.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone infortunate e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Il tratto della SS16 interessata dall’incidente è rimasto chiuso al traffico veicolare per tutta la durata delle operazione intervento e dei rilievi dell’incidente effettuati dai Carabinieri.