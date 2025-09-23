RIPATRANSONE – Nella giornata di ieri, poco prima delle 12, i Vigili del Fuoco di San Benedetto sono intervenuti in contrada Colle Guardia per un auto 4X4 finita fuori strada.

La vettura, dopo esser finita fuori strada, è caduta per una quindicina di metri lungo il costone, ribaltandosi diverse volte.

Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per mettere in salvo le quattro persone che erano a bordo del veicolo e per uno di loro è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della zona incidentata.