SAN BENEDETTO – La prima riguarda lo sport: all’interno ci sarà l’inserto “Scienziati nel Pallone”, con aggiornamenti, risultati e notizie in tempo reale, vista l’incertezza degli orari delle gare della Samb, come già accadeva in Serie D.

Oltre alle rubriche dedicate ai tifosi rossoblù, il giornale proporrà approfondimenti e analisi sui principali fatti della settimana.

Nel numero 1410, in particolare, trovate in evidenza:

la grave situazione della Sanità Picena ;

le prossime elezioni regionali marchigiane, dalle quali ci aspettiamo una giunta capace di affrontare con decisione un tema cruciale come quello della salute pubblica.

Il nostro auspicio è che venga finalmente eletto un rappresentante forte della costa, capace di dare voce alle esigenze di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima e le colline circostanti. Fino ad oggi, infatti, il nostro territorio ha fatto la parte del fanalino di coda rispetto alle Marche del nord e allo stesso capoluogo di provincia.

Speriamo bene. Buona lettura!