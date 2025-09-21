SAN BENEDETTO – Si è svolta nella serata di ieri, sabato 20 settembre, la 38esima edizione degli “Oscar di Bagni Andrea”.

Una manifestazione a cui il titolare del locale, Sandro Assenti, è molto legato. Presenti tante persone che frequentano proprio lo chalet Bagni Andrea ma non solo, provenienti da ogni parte d’Italia. Proprio Assenti lo definisce un sigillo di quello che è successo nel 2025. Si è anche espresso sulla questione turismo:” Dobbiamo rivedere alcuni elementi, c’è qualcosa che non funziona. È una problematica che non riguarda solo San Benedetto ma tutto il territorio nazionale. Bisogna cercare di dare attrattiva alla città, la gente si deve chiedere perché devo andare a San Benedetto? Se riusciamo a dare delle risposte sono convinto che troveremo le soluzioni”.

A presentare la serata Antonella Ciocca:” È una serata tanto attesa, è un gioco ma le statuette sono ambite. Nonostante sia la 38esima edizione Sandro Assenti va ancora in fibrillazione, la vede come la grande serata di chiusura”.