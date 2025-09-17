ALBA ADRIATICA – Ritrovata morta, nel pomeriggio di ieri, una bambina di 12 anni nella sua abitazione ad Alba Adriatica. La prima ad accorgersi delle condizioni della piccola è stata la madre, che ha trovato sua figlia priva di sensi. Immediatamente allertati i soccorsi, non c’è stato comunque nulla da fare.
La bambina soffriva già di gravi patologie.
La Procura di Teramo ha disposto un’autopsia poco dopo, ma le cause del decesso sembrerebbero dovute ad un arresto cardiocircolatorio.
Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Lascia un commento