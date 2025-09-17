Coppa Europa, tris di medaglie per la Karate Pavoni di Alba Adriatica

Le medaglie conquistate dalla società albense sono state tre: un oro da Patrizia Di Giosia, un argento e un bronzo da Sandro Pavoni. La rappresentativa di dodici atleti con Wukf Italia ha chiuso al sesto posto nel medagliere finale

di Lucia Pignati