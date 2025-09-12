MONTEPRANDONE – Grande successo per la prima edizione di Sport Fest, svoltasi domenica 7 settembre, presso la Cittadella dello Sport “Amedeo Pelliccioni” di Centobuchi.

L’evento, promosso dal Comune di Monteprandone, ha riscosso un’ottima partecipazione di pubblico e ha coinvolto circa venti associazioni sportive del territorio, regalando una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della condivisione.

Il tutto si è concluso con la sfilata delle associazioni sportive e il saluto delle autorità, che ha rappresentato il culmine di un’iniziativa che ha saputo coniugare spirito di squadra, partecipazione e promozione dei valori dello sport.

Il consigliere comunale con delega allo sport Marco Ciabattoni si è espresso così:” Una giornata che ha dimostrato quanto lo sport sia capace di unire, coinvolgere e valorizzare il nostro territorio. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e contribuito con entusiasmo alla buona riuscita della prima edizione della Sports Fest”.