Scienziati nel Pallone, l’analisi della sconfitta contro il Forlì: “Un peccato di gioventù”. Segui la puntata

In studio Nazzareno Perotti, Gianni Offidani, Leonardo Frattali e Alessio Lattanzio. Conduce Antonio Di Salvatore. Commenti e approfondimenti sul momento rossoblu

Scritto da Redazione in data 8 Settembre 2025 alle 15:50

WEB TV – Nuova puntata di Scienziati nel Pallone.

In studio Nazzareno Perotti, Leonardo Frattali, Gianni Offidani, Alessio Lattanzio, conduce Antonio Di Salvatore. Focus sulla sonfitta contro il Forlì, con l’analisi tattica dei gol subiti e il moviolone.

Parleremo della gestione dei cambi leggendo i tantissimi commenti che sono arrivati, ma anche del Football Video Support e dell’arbitraggio della partita che ha fatto molto discutere.

Non perdere la puntata e commenta dicendoci la tua sui nostri canali social.

